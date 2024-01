Castel di Sangro, incidente sulla fondovalle: ex postino muore sotto gli occhi della moglie

Incidente mortale sulla Fondovalle Sangro, al confine tra l’Abruzzo e il Molise, nelle vicinanze di un crossodromo. Perde la vita, Giancarlo Rossi, 68 anni, ex dipendente di Poste italiane, originario di Cerro al Volturno, ma residente da anni a Castel di Sangro.

E’ accaduto ieri intorno alle ore 19, sulla Statale 652. La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. In base a una prima ricostruzione dell’evento, che però necessita di ulteriori approfondimenti, Rossi, alla guida di un Audi A4 stava percorrendo, insieme alla moglie, l’arteria, in direzione Castel di Sangro, quando in prossimità di una curva, si sarebbe scontrato frontalmente con un’altra autovettura, una Volvo, guidata da un turista di Battipaglia. A nulla sono valsi i soccorsi da parte dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale castellano, intervenuti immediatamente sul posto con l’ambulanza. I medici in servizio, hanno cercato in tutti i modi di rianimare il 68enne. Purtroppo senza esito. Per lui, non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere, a causa dell’impatto violento.

Una squadra dei vigili del fuoco, del distaccamento sangrino, ha estratto dalle lamiere, con non poca difficoltà, sia Rossi che sua moglie. Quest’ultima, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni di salute, sarebbero gravi. Anche i tre occupanti della Volvo (il cui conducente è indagato) sono stati ricoverati all’ospedale di Isernia. Sul posto, per gli accertamenti e i rilevi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, al fine di risalire alla dinamica del sinistro e verificare le eventuali responsabilità.

A completamento delle attività di sopralluogo, la salma di Giancarlo Rossi, è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

Dopo una prima ricognizione cadaverica da parte del medico legale, la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nello stesso tempo, come da procedura in questi casi, è stato disposto l’esame autoptico, che sarà eseguito nei prossimi giorni.

Giancarlo Rossi, era una persona riservata e gentile. Dedicava con passione, la sua vita al lavoro e alla famiglia. Tutti lo conoscevano e apprezzavano i suoi modi rispettosi.