Incidenti sul lavoro, manovale precipita dal tetto: grave

Ennesimo grave incidente sul lavoro nel teramano: è il sesto in 45 giorni, due dei quali mortali. Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, G.G., operaio edile di 53 anni, residente nella provincia di Brindisi, mentre stava effettuando un lavoro sull'impalcatura per la ristrutturazione di una villetta a Morro D'oro, per cause ancora in fase di accertamento dai carabinieri ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra.

Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti i suoi colleghi. E' intervenuta in breve tempo un'ambulanza medicalizzata del 118 di Roseto. I sanitari dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in codice rosso, per politrauma, al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravissime, ma con il passare delle ore la situazione è evoluta per il meglio.

Comunque gli è stata data una prognosi di 30 giorni, dovrà effettuare nei prossimi giorni un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo anche gli ispettori dell'unità di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl di Teramo. Il pm di turno Davide Rosati, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e messo sotto sequestro una parte dell'area. Proprio ieri a Silvi si è tenuta la 71ª giornata Anmil per le vittime di incidenti e malattie professionali. Il resoconto dell'Inail sugli infortuni tra il 1° gennaio e il 31 agosto fotografano l'aumento esponenziale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.