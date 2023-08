Teramo, incidente durante sessione di enduro: ferito un 23enne

Un giovane di 23 anni si è schiantato con la moto durante una sessione di enduro, nelle campagne di Terrabianca, a Teramo. Dopo essere riuscito a liberarsi dalla motocicletta e risalire un dirupo, è stato lui stesso ad allertare i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il ragazzo, riportando diverse contusioni, una volta stabilizzato è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Mazzini; tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita. Il 23enne teramano ha spiegato ai militari di essere caduto a terra mentre risaliva una collina, perdendo l'equilibrio in un passaggio particolarmente impegnativo.