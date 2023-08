Carambola tra auto nel teramano, quattro feriti: uno è grave

Un incidente che ha coinvolto tre veicoli e ha causato quattro feriti, di cui uno in condizioni gravi, si è verificato ieri mattina verso le 11.30 nella frazione di Garrufo a Sant'Omero (Teramo). La prima vettura stava svoltando a sinistra in direzione Sant'Omero quando è stata violentemente tamponata dall'auto che la seguiva. Di conseguenza, il conducente, un uomo di 61 anni, ha perso il controllo del veicolo, che è stato poi colpito frontalmente da un'altra macchina proveniente nella direzione opposta a quella della svolta.

I presenti che hanno assistito all'incidente hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul luogo sono giunte due ambulanze del 118 di Sant'Omero e la Croce Bianca. Il conducente di 61 anni è stato il più gravemente colpito ed è stato trasportato all'ospedale di Sant'Omero con un trauma toraco-addominale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Tre donne sono state anch'esse ferite nell'incidente: due erano alla guida dei propri veicoli e una terza era passeggero della prima macchina tamponata. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

Inoltre, un conducente di uno scooter, un uomo di 51 anni residente a Pineto, è rimasto coinvolto in un incidente separato. Lo schianto si è verificato la sera precedente, verso le 21.30, lungo la statale 16 vicino all'hotel Parco degli Ulivi a Scerne di Pineto. Lo scooterista è entrato in collisione con un'auto, riportando un trauma cranico. È stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata di Atri e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove rimane in prognosi riservata.Il Procuratore di turno ha avviato un'indagine e disposto il sequestro dei veicoli coinvolti.