Carambola tra 4 auto alle porte di Assisi, tra i passeggeri anche due bambini. Ecco cosa è accaduto

Domenica 25 Luglio 2021, 20:20

ASSISI – Schianto domenica sera, poco prima delle 20, lungo Ss 75 “Centrale Umbra” tra Spello ed Assisi, in direzione Assisi. Quattro le vetture coinvolte con gli occupanti, tra cui secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco anche due bambini, tutti in condizioni fortunatamente lievi. Sul posto è intervenuto personale 115 della squadra vigili del fuoco di Assisi e il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.