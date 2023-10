Incidente in auto nella notte, Marco Taraborrelli muore a pochi metri dalla sua abitazione

Domenica 22 Ottobre 2023, 09:17







Un uomo di 42 anni, Marco Taraborrelli, è morto la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale verificatosi lungo la Val di Foro, nel territorio di Ripa Teatina (Chieti). Taraborrelli era alla guida di una Toyota Rav 4, a poche centinaia di metri dalla propria abitazione, quando è finito contro il muro di recinzione e l’inferriata di una ditta di carpenteria che si trova lungo la strada. L’impatto è stato particolarmente violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. La salma è stata portata all’ospedale di Chieti e restituita ai familiari.