Investita da un'auto: in gravi condizioni donna di 41 anni

Una donna di 41 anni è rimasta ferita in modo grave questa mattina dopo essere stata investita da un'auto in via Chiarini a Montesilvano. Soccorsa dai sanitari del 118, la 41enne è stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale di Pescara per un trauma cranico commotivo e ferite varie. I medici si riserveranno la prognosi. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA