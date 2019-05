Soldi, commissario, soluzione "tampone": il piano per non chiudere il traforo del Gran Sasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - La volontà di evitare la chiusura del traforo del Gran Sasso, prevista per la mezzanotte del prossimo 19 maggio, c’è. A Roma Ministero e Strada dei Parchi, la concessionaria delle autostrade A24 e A25, hanno gettato le basi per un’intesa che da un lato sollevi la società dal rischio di reiterare il reato ipotizzato dalla procura di Teramo, quello di inquinare la falda acquifera che coesiste con le infrastrutture, e dall’altro garantisca il collegamento, vitale per l’Abruzzo e per tutto il Centro Italia, in attesa della messa in sicurezza definitiva. Il vertice nella sede del Mit, Ministero Infrastrutture e Trasporti, è andato avanti per circa tre ore. Era stato convocato per parlare del nuovo piano di gestione delle tratte (Pef), da tempo in attesa di rinnovo, ma inevitabilmente si è trasformato nell’atteso confronto decisivo sull’emergenza Gran Sasso.Il piano prevede la nomina di un commissario, ma che avverrà solo dopo la conversione del decreto “Sblocca cantieri”. Nel frattempo già domani, nel vertice convocato a Roma con gli enti locali, si tenterà di abbozzare una strategia per il reperimento immediato delle risorse necessarie ai lavori di messa in sicurezza di tutto l’acquifero, un unicum generato dalla contemporanea presenza di autostrade, laboratori sotterranei di fisica nucleare Infn e captazione delle acque idropotabili. Contemporaneamente sarà individuata una soluzione tampone per eliminare le responsabilità della società connesse alla gestione di quel tratto specifico di autostrada.E’ per queste ragioni che entrambe le parti, Mit e Strada dei Parchi, hanno giudicato l’incontro di ieri positivo e costruttivo. Il Ministero ha specificato, in una breve nota, che «coinvolgerà tutti i soggetti interessati e tutti i livelli istituzionali, in modo da raggiungere sia l’obiettivo di breve termine, ossia il mantenimento in esercizio delle gallerie autostradali, sia quello di lungo termine, quindi la messa in sicurezza definita degli acquedotti. Non a caso, è prevista una modifica al decreto Sblocca cantieri con cui sarà nominato un commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi necessari per la messa in sicurezza del sistema idrico». Si è approfondito anche il tema degli ulteriori poteri del commissario, visto che Strada dei Parchi ha chiesto con fermezza che si occupi anche della gestione ordinaria della galleria.