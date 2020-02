Gran Sasso, allertati i soccorsi per alpinisti in difficoltà: intervento con l'elicottero

Sarebbero in buono stato di salute i due alpinisti che alle 18 hanno deciso di allertare i soccorsi sul Gran Sasso. Stando alle prime indiscrezioni con il sopraggiungere del buio e l’innalzarsi di folta nebbia avrebbero perso l’orientamento. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (SASA) con l’elicottero del 118 dell’Aquila sta intervenendo sulla parete Nord del Corno Piccolo per prestare soccorso alla cordata in difficoltà. © RIPRODUZIONE RISERVATA