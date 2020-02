Giulianova, i vandali devastano il Palacastrum dell'Annunziata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno prima gozzovigliato mangiando ciambellone e bevendo succhi di frutta ed altre bibite e lasciando tutto sporco sul tavolo e per terra e poi sono andati direttamente al bagno ed hanno mandato in frantumi i sanitari ed altre suppellettili del servizi igienici. E’ accaduto ieri mattina al Palacastrum di Giulianova, all’Annunziata, e la brutta sorpresa l’ha avuta Laura Ciafardoni, responsabile della squadra di basket femminile. «Addirittura i vandali hanno sfondato la porta dello spogliatoio - ha aggiunto - e poi sono entrati nel bagno agendo con una furia mai vista causando gravi danni».Dell’accaduto è stato informato l’assessore delegato allo sport Federico Taralli, il quale, dopo un colloquio con la stessa Ciafardoni, che è stata anche assessore in passato, ha annunciato che questa mattina presenterà una denuncia contro ignoti ai carabinieri, Qualcuno ha ricordato che episodi analoghi, anche se con minore forza, si sarebbero verificati anche in passato al Palacastrum ma questo è sicuramente il più grave.