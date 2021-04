18 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







A ItaliaSì su Rai 1 con Marco Liorni ieri pomeriggio Cinzia Mattiucci di Giulianova ha raccontato la drammatica fine della mamma Graziella morta per Covid-19 all’età di 83 anni. «Per paura che si potesse ammalare – ha riferito Cinzia- non l’avevo mai fatta uscire di casa, solo una sera in auto le avevo fatto girare la città per le luci di Natale. Ma poi ha avuto bisogno di un medico e siamo andati nel suo ambulatorio e qui mi sono subito accorta che le cose non andavano bene in quanto non c’erano i protocolli anti Covid. E nella sala d’aspetto c’erano altre persone, poi mia madre è entrata e io sono rimasta fuori. Poi, quando è uscita, ho notato che il medico indossava una semplice mascherina chirurgica ed ho avanzato le mie rimostranze soprattutto quando lui ha tossito. Ho protestato ma mi ha semplicemente risposto “ma basta con questa psicosi”. Sono andata via molto turbata e dopo cinque giorni da quella visita mia madre si è ammalta e poi è morta perché contagiata dal Covid. Ho vissuto un momento di grande e comprensibile dolore ma anche tanta rabbia quando ho saputo che nella sala d’attesa c’era un 91enne, che successivamente è morto anche lui per il virus ed è rimasta infettata la sua intera famiglia».

E la figlia poi continua: «Certo non ci sono le prove per accusare il medico e non lo faccio ma dico che quelle mancate precauzioni da subito, come detto, mi hanno fatto preoccupare ed ora non ho più mia madre». E mentre racconta queste cose un paio di volte si deve fermare perché sopraffatta dal doloroso ricordo e dalle lacrime. E quando tra gli opinionisti Rita Dalla Chiesa le obietta: «Ma non si possono attaccare tuti i medici», lei risponde: «E’ vero perché in ospedale medici ed infermieri hanno trattato mia madre in maniera stupenda e, comunque sono qui per ribadire che il virus esiste e che bisogna stare sempre attenti»