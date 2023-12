Giulianova, colpo nel negozio di ottica ma la titolare li filma: caccia ai ladri

Entrano nel negozio e rubano, ma la proprietaria riesce a filmare i ladri e fornisce le immagini ai carabinieri che ora sono sulle tracce dei due malviventi. Questi hanno rubato occhiali nel negozio Trepunto uno di Giulianova, ubicato in viale Orsini. Hanno messo a segno il colpo rubando occhiali e montature di qualità ed uno operava mentre l’altro cercava di distrarre la titolare del negozio. Ed infatti lei non si è accorta di quanto accaduto o meglio l’ha capito quando i due sono andati via senza acquistare nulla, perché forse quello che gli serviva lo avevano preso. Ma va precisato che il negozio è fornito di telecamere interne le quali hanno funzionato benissimo ed i ladri si vedono in maniera molto nitida ed aiutano sicuramente i carabinieri a fare il proprio lavoro.

La derubata è stata poi molto brava a pubblicare le foto sul sito del commercianti giuliesi e qui si è scoperto che avevano tentato di rubare in altri punti vendita della città ed ognuno ha offerto la propria ricostruzione dei fatti e condiviso le immagini.

Così, da quello che hanno denunciato i commercianti del centro cittadino del Lido, i due, erano vestiti in maniera elegante e quindi davano l’impressione di essere in grado di poter spendere ed anche molto. E così la titolare di un altro negozio poteva testimoniare che i due erano passati anche da lei, erano entrati e poi di lì a poco erano usciti senza parlare. Avevano guardato soltanto le vetrine interne e se ne erano andati senza chiedere nulla. Un’altra commerciante ha aggiunto che non erano soltanto in due ma che con loro c’era anche un donna sebbene avesse una posizione molto defilata.

Un’ulteruiore testimonianza arrivava anche dal titolare di una gioielleria, che confermava che si trattava veramente di due uomini e una donna. Gli hanno chiesto di mostrar loro un girocollo che era in bella mostra in vetrina, hanno parlottato tra di loro ma poi anche in questo caso sono andati via senza acquistare nulla ma per fortuna senza rubare ma il negoziante ha ammesso che erano dei ”brutti tipi” e che non gli piacevano affatto.