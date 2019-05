Controllore donna girava filmati hard sui treni con i passeggeri senza biglietto: licenziata

Un controllore donna di 33 anni è stata licenziata in Germania per aver girato con i passeggeri dei treni su cui lavorava dei video porno. Teresa W, questo è il nome riportato dail Daily Mail , era solita fermarsi fuori servizio nelle carrozze vuote e intrattenersi con chi aveva sorpreso senza biglietto. Alcuni filmati erotici la mostrerebbero mentre "frusta" alcuni pendolari uomini con indosso ancora la sua uniforme. In un altro video invita un uomo nella cabina di guida per filmare scene erotiche. «Allora, mio ​​piccolo amico, ti ho catturato... Ora ti mostrerò cosa faccio con i passeggeri che non hanno pagato il biglietto. Tira giù i pantaloni, voglio vedere il tuo c*** nudo!», si sente dire nel filmato.

Germania, 18enne vende la verginità a un d'affari per 2 milioni: «Ora potrò studiare a Oxford»



Female train guard is fired for secretly filming hardcore porn movies in carriages after work: X-rated movies showed German worker whipping 'passengers' caught without tickets

via https://t.co/VVnnrrMUqZ https://t.co/8ymUWan5bs — Pawan Durani (@PawanDurani) 22 maggio 2019

, entrati in possesso dei porno , hanno provveduto al licenziamento. Sembra che i video siano stati girati sui treni regionali della Sassonia-Anhalt nella Germania orientale e poi pubblicati su un sito per adulti con titoli come: "L'evasore preso sul treno di Lady Ashley".

Teresa avrebbe insistito sottolineando che i video erano privati e che non aveva bisogno del permesso dei suoi capi, ma la compagnia ferroviaria di proprietà statale non ha preso in considerazione le sue giustificazioni.

«L'impiegato in questione non lavora più per noi dall'inizio di quest'anno. Non tolleriamo il suo comportamento in alcun modo e lo condanniamo. Non è consentito ai dipendenti utilizzare abiti da lavoro, attrezzature o spazio per scopi privati ​​o commerciali. Stiamo esaminando i dettagli del caso e valutando ulteriori misure», ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA