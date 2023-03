Così la banda di ladri ha fatto razzia nei negozi di Latina Scalo

Era un gruppo organizzato quello dei quattro stranieri, che nella notte tra lunedì e martedì ha razziato in serie i negozi di Latina Scalo. I malviventi che hanno aperto le saracinesche di almeno una decina di attività commerciali dello scalo, non hanno avuto modo di dileguarsi. In un primo momento nel quartiere sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze perlustrando le zone degli esercizi colpiti e riuscendo a bloccare due individui sospetti intorno alle 3.15.

Uno dei due però si è dato alla fuga durante le fasi di identificazione e i militari hanno richiesto l'ausilio della polizia per rintracciarlo. Una pattuglia della squadra volante si è imbattuta in un uomo che camminava rapidamente per strada cercando di non dare nell'occhio e che, alla vista dell'auto di servizio, ha cambiato direzione per sfuggire ai controlli. La volante lo ha però seguito e bloccato. Addosso aveva una busta contenente del denaro, un tablet e un cellulare: tutta refurtiva, che poi è stata mostrata a uno degli esercenti e riconosciuta come propria; dunque per l'uomo, un giovane straniero senza fissa dimora, è scattato l'arresto. Contestualmente uno degli agenti della volante ha inseguito il secondo uomo sfuggito ai militari, riuscendo a bloccarlo per poi consegnarlo ai carabinieri per il successivo arresto. Mano a mano sono finiti tutti nella rete delle forze dell'ordine. I ladri hanno agito senza distinzioni, accontentandosi di quanto trovavano di volta in volta. Nel negozio di parrucchiera di via delle Camelie hanno prelevato spicci e hanno mangiato delle caramelle; molto di più invece hanno trovato nella pasticceria di via del Murillo: circa 350 euro, lasciati in due casse per i resti, più schedine Sisal da giocare, un tablet, alcuni caricabatterie e persino un cacciavite si sono portati via.

«Due volte nella stessa sera sono venuti da noi - ha raccontato Federica, di Peccati di Gola - La prima volta verso le 23, erano in due ed hanno aperto la saracinesca davanti; la seconda volta è venuto un altro da solo, intorno all'1.30 e che è rimasto per un'ora nel negozio ad armeggiare con le casse e a scegliere cosa portarsi via. Mi ha avvisato del furto il mio compagno che passava di lì mentre andava al lavoro e ha visto la saracinesca aperta». Il tam tam sulle chat di quartiere, del controllo di vicinato e tra singoli hanno fatto sì che in poco tempo fossero sul posto sia carabinieri che polizia. Le videocamere dei negozi hanno fatto il lavoro grosso per l'identificazione dei ladri: due marocchini e due romeni, si apprende, residenti a Caserta ma di fatto assidui frequentatori di Latina Scalo e dintorni, volti noti un po' a tutti. E che da circa una settimana, così dicono i commercianti, si aggiravano per il quartiere con fare sospetto.