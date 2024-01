Cade per le radici e si frattura la spalla: chiesti 30mila euro di risarcimento al Comune

È la prima volta che una persona non cade per una buca a Giulianova ma per i danni delle radici ai marcipiedi. Nel caso di specie una donna di 77 anni, N.D.A., residente nel quartiere Annunziata, per la precisione in via Brodolini, è caduta a causa delle mattonelle sollevate sul marciapiedi dalle radici degli alberi che si affacciano sulla via e che dal terreno erano arrivati a scavare fin sotto i marciapiedi determinando il sollevamento di alcune mattonelle. Il tutto si è verificato non lontano dall’abitazione della donna che abita sulla stessa via. La donna cadendo ha riportato escoriazioni multiple e la frattura di una spalla e per questo è stata ricoverata all’ospedale di Giulianova. Poi si è poi rivolta ad un avvocato che ha chiamato in giudizio il Comune di Giulianova chiedendo un risarcimento di 30.000 euro . La giunta comunale ha votato una delibera con la quale ha deciso di resistere in giudizio e si è affidata per questo all’Avvocatura civica rappresentata dall’avvocato Michele del Vecchio. La causa è stata fissata per il 29 febbraio dinanzi al Tribunale di Teramo.

