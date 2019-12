Giulia Di Sabatino giù dal ponte, la mamma protesta: riaprite le indagini, c’è un testimone

Ultimo aggiornamento: 10:34

La mamma di Giulia Di Sabatino ha protestato questa mattina in tribunale, a Teramo, per l’archiviazione dell’indagine sulla figlia morta a 19 anni in circostanze ancora misteriose dopo essere precipitata da un cavalcavia della A14 nel giorno del suo compleanno, la notte del 31 agosto del 2015. Per la procura di Teramo non ci sarebbero responsabili e l’inchiesta è stata per questo archiviata in modo definitivo, ma la donna non si arrende e oggi ha presentato istanza per la riapertura dell’inchiesta chiedendo che venga fatta luce sul quel volo dal cavalcavia che presenta ancora molti aspetti oscuri.Secondo la mamma ci sono nuovi elementi come un testimone che all’epoca dei fatti «venne sentito dagli investigatori - dice la mamma - ma non messo agli atti, che ha visto mia figlia proprio quella sera nel centro di Tortoreto». Un particolare che farebbe slittare tutta la ricostruzione fatta dagli investigatori finora.