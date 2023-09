Gabelletta-Maratta: chiusura del raccordo Terni-Orte per il varo delle travi del cavalcavia

Dalle 19,30 di giovedì 14 alle 7.30 di venerdì 15 settembre si svolgeranno i lavori di varo delle travi del cavalcavia di Maratta-Gabelletta che comporteranno la chiusura del raccordo su entrambe le carreggiate tra gli svincoli svincoli di Terni ovest e San Gemini.

Il traffico proveniente da Orte verso Terni dovrà uscire allo svincolo di San Gemini. I veicoli diretti a Terni proseguiranno sulla strada provinciale 24 per rientrare sul raccordo allo svincolo successivo. Mentre gli automobilisti diretti verso Perugia/Cesena proseguiranno sulla strada statale 3ter per immettersi sulla E45 utilizzando lo svincolo di San Gemini Nord. Per il traffico proveniente da Spoleto e Terni in direzione Orte sarà invece deviato con uscita obbligatoria a Terni Ovest e rientro allo svincolo successivo con possibilità di proseguire sia sulla strada statale 675 verso Orte, che sulla E45 verso Perugia/Cesena. Sul posto sarà posizionata l’idonea segnalazione sui percorsi alternativi.

La necessità della chiusura è emersa già nel corso di una riunione che si è tenuta lo scorso 13 giugno, convocata dal prefetto Giovanni Bruno alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, della Provincia, del Comune di Terni, del Compartimento Anas di Perugia, del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Terni, della centrale operativa 118 e della ditta appaltatrice dei lavori 2P Asfalti, al fine di individuare le soluzioni più idonee ad evitare i disagi all’utenza stradale.

Individuati anche gli spazi per lo stazionamento delle travi della lunghezza di circa 40 metri, che arriveranno prima del varo e che saranno trasportate tramite convogli eccezionali debitamente scortati.

La sera dei lavori saranno presenti le forze dell'ordine insieme alla polizia stradale e locale che garantiranno i dispositivi di sicurezza.