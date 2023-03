Due carabinieri salvano un uomo che voleva gettarsi dal cavalcavia

TERNI Una brutta avventura ha avuto luogo lo scorso 16 marzo a San Gemini che, anche grazie al tempestivo intervento di due carabinieri, si è conclusa con un lieto fine. Un 33enne del posto, ripensando ad un litigio per motivi sentimentali che lo aveva da poco allontanato dalla propria compagna, dopo aver abusato di alcolici per tentare di lenire la propria sofferenza ha pensato di farsi del male minacciando ai propri familiari di volersi lanciare da un ponte, per fortuna non troppo alto. Immediatamente i parenti dell’uomo contattavano il Numero Unico di Emergenza 112 che allertava contemporaneamente sia i sanitari del 118 che, appunto, i Carabinieri. I militari, una volta giunti in località Acquavogliera di San Gemini, notavano il 33enne sul ponte ed iniziavano con lui un fitto colloquio al fine di rassicurarlo per potersi accostare a lui. Dopo alcuni minuti l’uomo veniva convinto a farsi avvicinare e, messo in sicurezza, è stato affidato alle cure del personale paramedico sopraggiunto sul posto. I due militari, l’appuntato Scelto Andrea Calzola ed il carabinieri scelto Ugo Ascione, tornati in Caserma hanno potuto tirare un sospiro di sollievo soddisfatti del loro quotidiano lavoro.