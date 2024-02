Fleximan in Abruzzo: autovelox abbattuto nella notte a Giulianova. Indagano i vigili

Fleximan colpisce anciora. E stavolta lo fa a Colleranesco, una frazione di Giulianova, in Abruzzo, Nella notte è stato abbattuto il dissuasore di velocità installato da anni su via Mulino da Capo, che collega la frazione con la strada nazionale per Teramo.

Ce ne sono altri dello stesso genere in città ma hanno preferito abbattere quello che si trova in periferia anche se su una strada da poco sistemata dal Comune. La cosa è stata segnalata ai vigii urbani e la notizia ha fatto il giro sui social.