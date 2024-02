Fleximan in azione a Spoleto: segato il nuovo autovelox della Flaminia

SPOLETO Fleximan in azione anche a Spoleto, divelto il nuovo autovelox della Flaminia. La scoperta è stata fatta martedì mattina. Il rilevatore di velocità, attivo da un paio di mesi, è posizionato in carreggiata sud, tra l'uscita per Eggi e quella per la Valnerina (Norcia/Cascia), in direzione Spoleto. Polizia locale e Anas si sono subito recati sul posto per un primo sopralluogo. L'autovelox è posizionato in un tratto in cui limite è di 90 chilometri orari, in prossimità di due svincoli e della fine della quattro corsie.

Un tratto molto pericoloso, per cui l'Anas tempo fa ha suggerito al Comune la dotazione dell'autovelox. L'ente, viste l'elevato numero di verbali nella fase di preesercizio, ha deciso di tenere attivo l'apparecchio soltanto 4 ore al giorno, distribuite in tre diverse fasce orarie. Nonostante ciò, nei primi mesi la Polizia locale ha accertato circa 100 violazioni al giorno.



in aggiornamento