Giovedì 8 Febbraio 2024, 09:05

SPOLETO Autovelox abbattuto lungo la Flaminia, guai in vista per chi ha esaltato sui social le gesta del cosiddetto Fleximan. Entro giovedì, infatti, la Polizia locale depositerà in procura l’informativa contenente i primi accertamenti effettuati subito dopo il fatto. E, secondo quanto è stato possibile apprendere, oltre ai profili di reato configurabili per l’autore o gli autori dell’azione, gli investigatori hanno intenzione di sottoporre all’attenzione del magistrato le decine e decine di commenti scritti sui social, prospettando per gli autori l’ipotesi dell’apologia di reato. Sarà poi la procura, ovviamente, a valutare la situazione. Intanto è caccia aperta al Fleximan spoletino, che sul luogo del grave danneggiamento ha lasciato anche alcune impronte. Gli investigatori, che non escludono che ad agire sia stata più di una persona, sono convinti che il vandalo non arrivi da molto lontano. Rischia l’imputazione per diversi reati: dal danneggiamento aggravato all’interruzione di pubblico servizio, fino al gettito pericolo di cose. Tornando all’indagine, qualche indicazione sui transiti registrati nella notte tra lunedì e martedì nelle campagne a ridosso della Flaminia potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di alcune aziende della zona. La Polizia locale ha infatti acquisito le registrazioni, ampliando il raggio di osservazione di qualche ora, prima e dopo le 3.43, momento esatto in cui al sistema di controllo è arrivato l’alert che ha segnalato l’avvenuta manomissione. Il palo d’acciaio del rilevatore di velocità è stato praticamente segato alla base, mentre non sarebbero stati danneggiati i fili della corrente. L’autovelox abbattuto è quello attivato lo scorso 20 novembre nel tratto della Flaminia tra lo svincolo per Eggi e quello per Norcia/Cascia, in direzione Spoleto e Terni. Un tratto in cui vige il limite di 90 chilometri orari e considerato molto pericoloso - perché a ridosso del restringimento - da Anas, che negli anni scorsi ha sollecitato il Comune a posizionare proprio lì l’autovelox.