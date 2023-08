Fermato mentre va a zig zag con il motorino, aggredisce carabiniere: arrestato

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Pianella (Pescara), hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana, 34 anni, con precedenti di polizia. I militari, nel corso di servizio preventivo, alle ore 18,00 transitando a Pianella in piazza Garibaldi, hanno notato un ciclomotore che zigzagava e per tale motivo decidevano di fermare il veicolo e procedere al controllo.

Il conducente, con linguaggio sconnesso ed alito vinoso rifiutava di sottoporsi all’accertamento alcolemico e con violenza si scagliava violentemente contro gli operanti facendo cadere per terra uno dei militari che riportava una contusione alla spalla sinistra ed una escoriazione alla mano sinistra e giudicato guaribile in giorni 5, da parte del 118 intervenuto sul posto. L’uomo che dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che di lesioni personali e’ stato arrestato ed ora ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo fissato per la mattinata del 26 pv come disposto alla competente Procura.