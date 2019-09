Federica, un'abruzzese all'Onu per discutere di clima. Ha incontrato anche Greta

Ultimo aggiornamento: 10:32

“We haven't a planet b”. E’ la frase da non scordare, ed è quella che campeggia sul suo profilo Facebook. Federica Gasbarro, 24 anni, nata ad Avezzano e residente a Roma, universitaria, attivista del movimento Fridays for Future, ne ha fatto un simbolo. E’ per lei… un ordine, un consiglio, un invito, una preghiera. Il riassunto di quello che siamo e di quello che rischiamo. Ed è anche quello che ha ricordato ieri il segretario Onu, Antonio Guterres, a New York, allo Youth Climate Summit, davanti ad una platea di ragazzi selezionati e arrivati da ogni parte del mondo. Tra essi anche la studentessa abruzzese, che era al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a rappresentare l’Italia assieme a Federico Brocchieri, ventisette romano, enfant prodige degli studi ambientali.L’incontro con i giovani si inserisce nel vertice Climate Action, che domani, 23 settembre, vedrà protagonisti capi di stato e di governo, imprenditori, ong e organizzazioni sociali che esporranno le iniziative in atto, in ciascun Paese, per ridurre le emissioni del 45% nel prossimo decennio e arrivare a zero emissioni nette nel 2050. Per l'Italia ci saranno il premier, Giuseppe Conte; il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa che qualche giorno fa, nel suo ufficio, ha ricevuto Federica e Federico. “Guterres - riferisce Gasbarro - si è detto entusiasta per la leadership e il dinamismo dei giovani per l'azione sul clima. Due anni fa - ha evidenziato - ero molto scoraggiato. Ma a un certo punto - ha fatto presente - ho capito che c'era uno slancio, in grande parte grazie al movimento dei giovani, che ha iniziato ad avere un impatto, arrivando a far sì che milioni di cittadini chiedano chiaramente un cambiamento e che i leader siano attuatori di esso”.Quindi ci ha invitato “a proseguire nelle nostre azioni, perché non c'è tempo da perdere... Tanti stanno già morendo. Basta, quindi, con i sussidi alle energie fossili”. In un videomessaggio dalla Grande Mela, dove è arrivata dopo un "viaggio lungo, altrettanto bello e pieno di emozioni", Federica spiega: «Sono qui per ribadire ciò che sosteniamo da sempre, ossia che sono necessarie azioni drastiche, lungimiranti, affinché gli accordi di Parigi vengano rispettati; affinché ci si tenga al di sotto della soglia dell'1,5 gradi centigradi; affinché ci sia una vera decarbonizzazione dell'economia, del modo di trasportare persone e cose, insomma un vero e proprio cambio di rotta. Parlo a nome di tutti i giovani - aggiunge - che ci tengono a vivere un futuro prossimo, a veder crescere i propri figli e a non aver paura di respirare semplicemente aria perché non sanno che contiene». Il progetto per cui è stata scelta dall’Onu riguarda i fotobioreattori, le microalghe, che sono coltivate per produrre zuccheri, polisaccaridi, acidi grassi eccetera, ma non sono sfruttate per la loro capacità di assorbire grandi quantità di anidride carbonica. I fotobioreattori si potrebbero coltivare in zone con grandi emissioni di gas climalteranti, per esempio vicino a poli industriali. «Questa è un'esperienza unica - commenta appassionata Federica -. Qui ho avuto modo di incontrare anche Greta (Thunberg, ndr). Ho potuto scambiare con lei poche battute, poi l'hanno portata via. Conserva un bel ricordo dello strike di Roma».