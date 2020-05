Giovane abruzzese arrestato a Ferrara. Mercoledì mattina ad Argenta i carabinieri hanno catturato, a seguito dell'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Avezzano: A.E.,

nato ad Avezzano nel 1984, domiciliato presso una comunità per il recupero dei tossicodipendenti di Argenta. L'uomo, condotto nel carcere di Ferrara, è ritenuto responsabile dei reati di «estorsione continuata», «rapina» ed «atti persecutori» commessi in Abruzzo nei confronti dei propri nonni ultraottantenni. © RIPRODUZIONE RISERVATA