I carabinieri trovano la droga nel frigo. Marito e moglie: «Sono tartufi»

Nascondono la droga nele, quando i carabinieri, durante una perquisizione domiciliare, la scoprono, dicono che si tratta in realtà di due. Anche senza l’ausilio dell’apposita unità cinofila i carabinieri del Nucleo Operativo di Giulianova non hanno tardato a scoprire l’imbroglio e arrestare una coppia di coniugi D.F., di 37 anni e G.D.R., 29 anni. D.F. è l'uomo che, durante l'operazionecondotta dalla stessa Compagnia giuliese il mese scorso, danneggiò il parabrezza della sua auto con una mazza da baseball mentre i militari la stavano sottoponendo a sequestro.In casa, inoltre, oltre ai due etti di, hanno trovata una pistola giocattolo ma in tutto simile ad un revolver vero, privo anche del prescritto, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e la loro pesatura. La coppia, dopo le formalità di rito in caserma, è stata ricondotta nella propria abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà domattina.