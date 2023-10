Omicidio Saman, parla il fratello: «Ho visto tutta la scena. Mio zio la prese per il collo e la portò dietro alla serra»

«Ho visto tutta la scena. Io ero alla porta. Mia sorella camminava, mio zio l'ha presa dal collo e l'ha portata dietro alla serra. Ho visto i cugini, solo la faccia». Lo ha detto in Corte di assise il fratello di Saman, raccontando gli istanti finali della vita della ragazza, uccisa a Novellara, la sera del 30 aprile 2021, accusando così nuovamente lo zio e i cugini del delitto organizzato, in ipotesi di accusa, dai cinque familiari. Il corpo è stato trovato un anno e mezzo dopo, in un casolare diroccato nelle vicinanze.

Saman Abbas, il fratello Ali: «Ho sentito mio padre dire scavare e passare dietro le telecamere»

«Papà e mamma mi chiedevano di starle dietro, perché Saman scriveva spesso col cellulare.