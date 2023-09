Don Danilo Priori, prete aquilano trovato morto a 53 anni nella stanza di un hotel in Sicilia: era in vacanza

Don Danilo Priori, noto sacerdote dell’Arcidiocesi dell’Aquila, è stato trovato senza vita durante le sue vacanze a Isola delle Femmine, in Sicilia. Il presbitero, 53 anni, era in quiescenza e si trovava a trascorrere alcuni giorni di relax nella pittoresca località siciliana quando è avvenuta la tragedia. Il corpo di Don Danilo è stato scoperto all’interno dell’hotel in cui alloggiava, scatenando l’avvio di un’indagine da parte dei carabinieri locali. Prima dell’ispezione cadaverica da parte del medico-legale, sono stati effettuati accertamenti per cercare di comprendere le circostanze della sua morte. Al momento, sulla vicenda, incombe un velo di mistero, e per questo motivo è stata disposta l’autopsia per svelare ulteriori dettagli sulla tragedia.

Don Danilo era molto noto nell’ambiente associativo aquilano e nel mondo del volontariato.

Nonostante fosse in quiescenza, aveva mantenuto un forte legame con la comunità e si era dedicato a nuove passioni. In particolare, si era appassionato alle decorazioni floreali, conseguendo un diploma quinquennale presso l’Istituto italiano di decorazione floreale amatoriale e partecipando a corsi di arte floreale per la liturgia organizzati dalle Pie Discepole. Grazie a queste attività, era noto come “il sacerdote che parla a Dio con i fiori”.

L’Arcivescovo dell’Aquila, insieme all’arcivescovo coadiutore e al clero Aquilano, hanno espresso il loro profondo cordoglio per la prematura scomparsa. Il sacerdote aveva precedentemente svolto il ruolo di parroco nei Comuni di Scoppito, Tornimparte e Cansatessa, e a all’Aquila, ed era stato assistente nazionale dell’Unitalsi.

Numerosi messaggi di cordoglio e affetto sono giunti da amici, conoscenti e membri della comunità su piattaforme social. Un amico ha scritto: «Curava le anime che ascoltano con la loro sensibilità, la sua passione floreale, la sua passione: è un grande triste giorno, pregheremo per te. Riposa in pace, Don Danilo, che il tuo spirito sia in pace». «Tutta la comunità unitalsiana- si legge in una nota-, si stringe al dolore dei familiari e prega per la sua salita in cielo proprio da Lourdes, luogo dove don Danilo per tanti anni é stato in pellegrinaggio. Il suo impegno per l’Associazione lo ha visto attivo promotore di tanti progetti di solidarietà»