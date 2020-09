Scopre di avere 35.000 chili di rifiuti nella sua proprietà: trovato il vero responsabile della discarica abusiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara un quarantenne di Francavilla al Mare per aver realizzato unadiscarica abusiva di circa 1.000 metri quadrati in località Colle San Silvestro di Pescara. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Sciarretta, hanno permesso di individuare su un terreno agricolo di un'ignara ed incolpevole proprietaria, un ammasso di 35.640 Kg di rifiuti pericolosi e non, costituiti da batterieesauste di veicoli, parti di veicoli fuori uso, vetri, materiali ferrosi, legnosi e plastici, rifiuti misti dell'attività dicostruzione e/o demolizione, apparecchiature elettriche fuori uso.La titolare dell'area ha prontamente provveduto a ripulire il terreno a proprie spese, sgomberandolo in modo regolare dai rifiuti illecitamente accumulati in un periodo di tempo relativamente breve, scongiurando così effetti nocivi per l'ambiente circostante ed evitando, inoltre, il sequestro del terreno stesso. Il responsabiledell'allestimento della discarica abusiva, invece, ha dichiarato il comandante del gruppo carabinieri forestale di Pescara, «rischia l'arresto fino a tre anni e un'ammenda fino a cinquantaduemila euro».