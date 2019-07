Danneggia sul pianerottolo i giocattori del figlio della vicina: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tre anni avrebbe vessato fisicamente e moralmente la vicina di casa, rompendo anche i giocattoli del figlio sul pianerottolo: ora per lui sono scattate le manette. Il Gip del Tribunale Guendalina Buccella ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per G.S. di 62 anni dell’Aquila, imbianchino, assistito dall’avvocato Stefano Rossi. Ad eseguire l’arresto gli agenti della Squadra mobile della Questura diretti da Marco Mastrangelo, che per tutto il lungo arco temporale hanno portato avanti le indagini, riuscendo a raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di atti persecutori e lesioni personali. In particolare, è stato accertato che l’indagato negli ultimi tre anni avrebbe in più occasioni maltrattato con vessazioni fisiche e morali la donna, a volte colpendola con schiaffi, prendendo a calci il cane di quest’ultima, danneggiando i giocattoli del figlio minore che si trovavano sul pianerottolo, rendendo la vita familiare della vittima oltremodo penosa e costringendola a subire umiliazioni e denigrazioni, anche alla presenza dei figlio minore.