Gran Sasso, al via da oggi la stagione sugli sci: aperte due piste

Parte ufficialmente la stagione invernale del Gran Sasso. Da oggi si scia grazie alle perturbazioni degli ultimi giorni che hanno prodotto un manto bianco sufficiente per poter preparare, in verità con un gran lavoro nelle ultime ore, i tracciati. Ieri è arrivata la nota ufficiale dell’azienda partecipata del Comune: «Il Centro Turistico Gran Sasso è lieto di informare la gentile clientela che la stazione di Campo Imperatore riaprirà domani 15 dicembre la stagione invernale 2019/2020. Aprirà la seggiovia Fontari con le seguenti piste: Osservatorio e Diagonale. Si continua a lavorare per predisporre l’apertura della seggiovia Scindarella». © RIPRODUZIONE RISERVATA