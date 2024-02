Pizzo Cefalone, due ragazze colpite dalla caduta di sassi

Approfittano delle buone condizioni meteorologiche per effettuare un’escursione sul Gran Sasso, ma vengono raggiunte da una caduta massiccia di sassi. È successo nella tarda mattinata di ieri a due ragazze, scendendo da Pizzo Cefalone, investite da una scarica di sassi e una di loro ha riportato diverse ferite, rendendo quindi necessario l’intervento del personale medico del 118 in elicottero. Dopo poco tempo, sul posto è sbarcato il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo (Cnsas) che ha coadiuvato l’equipe medica di bordo nelle operazioni di stabilizzazione e recupero di entrambe le ragazze, trasportate all’ospedale dell’Aquila. Le condizioni di salute dell’escursionista ferita non sono state giudicate gravi.

Dopo poco tempo altro intervento di soccorso questa volta a un escursionista teramano, scivolato invece nella zona del Passo delle Scalette, sempre sul Gran Sasso, perdendo nella caduta sia piccozza che ramponi e riportando diverse escoriazioni nel tentativo di arresto.

L’uomo fortunatamente si è fermato a pochi metri da un grosso salto di roccia. Lo stesso è riuscito a chiamare i medici del 118 per il soccorso reso possibile dall’invio dell’elicottero da Pescara.