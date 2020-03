Il laboratorio dell'ospedale di Pescara, individuato come centro di riferimento regionale per la gestione dell'emergenza coronavirus, è letteralmente in tilt per i tanti test da eseguire, che richiedono diverse ore di lavoro. I tecnici impegnati nelle attività, che stanno lavorando senza sosta ormai da giorni, non riescono a smaltire il tanto lavoro.

Coronavirus, salgono a 89 i contagi in Abruzzo: 14 in terapia intensiva

Lo confermano fonti della direzione generale dell'azienda sanitaria. Centinaia, si apprende, i tamponi in coda in arrivo dalle quattro Asl abruzzesi. I test da eseguire sono in costante aumento e sono più di quelli che i tecnici riescono ad eseguire. Lunedì, in laboratorio, dovrebbero prendere servizio due nuovi operatori. Nel frattempo, visto l'aumento dei ricoveri per Covid-19, la Asl sta lavorando costantemente per ampliare il numero dei posti letto disponibilli.

Abruzzo, aumentano ancora i contagi: molti sono giovani. Rischio nuovi contagi

