Controguerra, incidente sulla Bonifica del Tronto: muore un 42enne

Ultimo aggiornamento: 09:45

Un uomo di 42 anni ha perso la vita questa mattina prima dell’alba lungo la provinciale 1 sulla Bonifica del Tronto, nel comune di Controguerra.L’uomo era alla guida di una Ford Focus quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, non avrebbe rallentato nei pressi di una rotonda, finendo poi nel canale di raccolta delle acque con sponde in cemento armato.Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 di Ascoli Piceno, Croce Verde di Martinsicuro e militari. Il 42enne, pugliese ma residente a Monteprandone di Ascoli Piceno, è stato estratto dall’auto e trasferito verso l’ospedale di Ascoli.Le cure dei sanitari sono state però inutili perché il 42enne ha perso la vita.