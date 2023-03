Avvolta dalle fiamme mentre decespuglia il giardino: donna in prognosi riservata

A Controguerra una donna di 69 anni è rimasta gravemente ustionata mentre tagliava le siepi del giardino. E’ stata avvolta dalle fiamme sul 40 per cento del corpo. Per le gravi bruciature riportate è stata ricoverata in prognosi riservata.

E’ successo questo pomeriggio verso le 15. La signora aveva deciso di continuare i lavori iniziati la mattina: tagliere tutte le erbacce nel giardino di casa. Ma qualcosa è andato storto: il decespugliatore ha perso della benzina e forse una scintilla ha acceso il rogo che l’ha investita in pieno. Poi l’abbigliamento che indossava si è incendiato.

Le urla sono state sentite dal figlio, a poca distanza, che si è subito dato da fare per spegnere il fuoco ed allertare i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 di Sant’Omero. I sanitari, viste le gravi condizioni della signora, hanno chiamato l’elisoccorso che si è alzato in volo dall’aeroporto di Preturo (L’Aquila). Poi la 69enne è stata elitrasportata all’ospedale Mazzini di Teramo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia e della stazione di Alba Adriatica.