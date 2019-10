Finisce con l’auto contro il recinto: grave una donna di 44 anni

Una donna di 44 anni di origini nigeriane, nella serata di ieri, verso le 18.30, è rimasta ferita, gravemente, in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Piane Tronto di Controguerra (Teramo).





La donna, che viaggiava a bordo di una Golf, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, per poi terminare la sua corsa contro un pozzetto in cemento, di raccolta delle acque e successivamente sulla recinzione esterna di un’abitazione.





La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e poi trasportata al Mazzini di Teramo per una serie di traumi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza la vettura, successivamente recuperata dal carro attrezzi.