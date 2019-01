Rigopiano, due anni dopo: oggi la commemorazione. Annunciati Salvini e Di Maio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A due anni dalla slavina dell'hotel Rigopiano di Farindola ( Pescara), dove il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone e 11 si salvarono miracolosamente dopo essere rimaste ore e ore tra le macerie, oggi è il giorno della commemorazione delle vittime. Il Comitato vittime di Rigopiano, che riunisce i parenti di 25 vittime, ha organizzato una giornata all'insegna del ricordo. Prevista anche la presenza dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi diMaio.Alle 10 l'appuntamento è nei pressi del totem dell'hotel Rigopiano per una preghiera di benedizione. Alle 11 partirà la fiaccolata da contrada Mirri per la chiesa madre di Farindola e alle 11 sarà celebrata la messa, seguita da un omaggio cantato in memoria di chi ha perso la vita.Nel pomeriggio invece l'iniziativa si sposterà a Penne dove al Palazzetto dello Sport è prevista la commemorazione con personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, fin dall'inizio vicine ai parenti. Contrariamente allo scorso anno, quest'anno sono stati invitati anche rappresentanti istituzionali.