Pescara, ciclista investe una donna per evitare un'auto e cade a terra: grave

Sono ancora in corso di accertamento le cause di un incidente stradale che ha coinvolto, ieri mattina a Pescara, un ciclista e un pedone sul lungomare sud. Il ciclista, un pescarese di 43 anni, è ricoverato in gravi condizioni; solo un problema alla spalla invece per la donna trascinata a terra.

L'incidente si è verificato in viale Primo Vere, all'altezza del Lido 186: secondo una primissima ricostruzione l'uomo in sella alla bicicletta ha effettuato una deviazione repentina per evitare un'autovettura che stava sopraggiungendo. Sarebbe andato troppo vicino alla donna, che stava attraversando la strada, e avrebbe agganciato lo zainetto che lei indossava trascinandola violentemente a terra. Nello stesso tempo ha perso il controllo della bicicletta ed è finito a terra anche lui, battendo con violenza il capo sull'asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza medicalizzata. I sanitari si sono resi immediatamente della gravità delle condizioni dell'uomo, che non era completamente cosciente, e dopo aver effettuato una prima stabilizzazione sul posto lo hanno portato al pronto soccorso, dove è arrivato in codice rosso. È stato sottoposto a tac e ad altri accertamenti i e ricoverato in gravi condizioni.

La donna invece avrebbe solo qualche problema alla spalla. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale In mattinata, a Città Sant'Angelo, si è verificato un altro incidente: un'auto con a bordo quattro ragazzi è finita fuori strada sulla Lungofino. Le condizioni dei giovani fortunatamente non sono gravi: tre di loro sono stati trasportati all'ospedale di Pescara, il quarto a Chieti.