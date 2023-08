Muore 24 ore dopo il parto cesareo: disposta l'autopsia sul neonato

Lunedì 28 Agosto 2023, 13:16







È morto dopo 24 ore dalla nascita all'ospedale Ss Annunziata di Chieti, forse per un'emorragia. La procura del tribunale teatino ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti per far luce sul decesso del neonato partorito da una donna della valle Peligna. La donna è stata ricoverata, all'ottavo mese di gravidanza, nel nosocomio teatino per il parto. Dopo l'attesa della maturità polmonare si è proceduto con il parto cesareo. Alla nascita il bimbo pesava 1,2 chili. Dopo nemmeno un giorno però il piccolo è morto forse per un'infezione. Gli esiti dell'esame autoptico chiariranno eventuali responsabilità.