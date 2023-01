Infarto mentre lavora, operaio macedone di 57 anni muore davanti al figlio

Morire di infarto sul lavoro. Ieri ennesima tragedia avvenuta al salumificio Sorrentino di Mozzagrogna, in località Villa Romagnoli, in provincia di Chieti. Attorno alle 10 il dipendente Vedi Dzaferi, 57 anni, di origine macedone e residente a Lanciano, si è accasciato improvvisamente a terra. L’uomo è stato colpito da un infarto fulminante, hanno certificato i sanitari del 118. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo. Le operazioni di rianimazione sul posto sono durate circa mezz’ora. Una morte naturale con dramma avvenuto sotto gli occhi del figlio che, ugualmente, lavora nello storico salumificio. Su disposizione della Procura di Lanciano la salma è stata restituita alla famiglia.

Trovato morto il giorno di Natale, addio all'ex cancelliere Oreste Di Matteo: grande cordoglio

Addio al poeta Paolo Maria Cristalli, chansonnier d’Abruzzo: venne fatta una raccolta fondi per una “pensione di genialità”



Al momento del malore l’uomo stava impacchettando i prodotti aziendali di macellazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fossacesia, competente per territorio, i quali hanno confermato che l’improvviso malore è stato fatale per il dipendente. Tutto è accaduto nel giro di pochissimi minuti. Subito sono scattati pure i soccorsi da parte dei colleghi, che, successivamente, hanno allertato il 118. Tutto vano, purtroppo.