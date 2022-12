È scomparso Nicola D’Attilio, grande tifoso della Vastese

Il suo volto sorridente era uno dei simboli del tifo biancorosso. Grande senso dell’umorismo e battuta sempre pronta, Nicola D’Attilio, 60 anni, è stato strappato alla vita da un male che, in pochi mesi dalla diagnosi, non gli ha lasciato scampo. Appassionato di calcio, grande tifoso della Vastese di cui, sin da ragazzo, aveva seguito le gesta sui campi di tutta Italia, era uno dei personaggi storici della curva Tobruk, primo “fortino” del tifo biancorosso. Era stato allenatore della Savas, squadra locale che ha visto scendere in campo tanti giovani che in lui avevano un punto di riferimento. Grande amico del presidente della Vastese Calcio Franco Bolami, aveva anche collaborato con la società biancorossa.

È stato dirigente e allenatore de Il Golfo Calcio, squadra del campionato Amatori, i cui componenti oggi ne piangono la scomparsa. In città e nel mondo sportivo tutti lo ricordano con grande affetto per la sua simpatia e la passione calcistica verace. Sempre presente a sostegno della squadra nei momenti di gioia e in quelli più difficili.