Addio al poeta Paolo Maria Cristalli, chansonnier d’Abruzzo: venne fatta una raccolta fondi per una “pensione di genialità”

Si è spento domenica scorsa all’ospedale di Lanciano, il poeta e artista Paolo Maria Cristalli, 65 anni, chansonnier abruzzese. Originario di Rocca San Giovanni, Cristalli viveva a Fossacesia marina, in provincia di Chieti, dove ha pubblicato “Io penso alla strada io penso a Verlaine” (Edizioni Rivista Abruzzese, 2003) e “In quest’affare triste della felicità, in quest’affare triste dell’innocenza” (Casteggio, 2012). Nel 2010 aveva vinto il premio per la poesia Fabrizio De André ed è stato protagonista del video della band lancianese Management del Dolore Post-Operatorio, ‘La pasticca blu’.

Si definiva, come si legge nell’ultima di copertina di una sua raccolta, «poeta e autore di canzoni, pur non avendone tutti i requisiti». Nel 2017 il comune di Corato (Bari) lo aveva adottato in cambio dei suoi versi, lanciando una raccolta fondi per garantire all’artista una “pensione di genialità”, e grazie alla quale erano stati raccolti 4.200 euro. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Donato martire a Fossacesia. La salma sarà tumulata nel cimitero di Rocca San Giovanni.