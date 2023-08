Schianto frontale, muore mamma di 40 anni. Ricoverati marito e figlio, in ospedale anche altri due feriti

Una vittima e quattro feriti di un terribile incidente che si è verificato ieri sera serata lungo la fondovalle Alento, all'altezza dello svincolo per Villamagna, in provincia di Chieti. La vittima è una donna di 40 anni che viaggiava con il marito e il figlio di 8 anni su una Fiat Panda. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'auto, che procedeva in direzione di Guardiagrele, si è scontrata frontalmente con una Fiat Tipo proveniente dalla direzione opposta: la donna è morta poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti dove è arrivata in condizioni gravissime e dove sono ricoverati il marito e il conducente della Tipo. Il figlio è stato ricoverato all'ospedale di Pescara ma non è in pericolo di vita. Al Santissimo Annunziata, in codice verde, anche il conducente di una seconda Panda rimasta coinvolta nell'incidente. Sulle cause del sinistro e l'esatta dinamica, sono in corso accertamenti da parte della squadra volante della questura di Chieti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118.