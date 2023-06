Si schianto contro un'auto: muore motociclista di 56 anni

Un uomo di 56 anni è morto in un incidente stradale verificatosi in via dei Frentani aquesta mattina, all’altezza del bivio per. L’uomo viaggiava su una moto che per cause al vaglio dei carabinieri si è scontrata con un’auto. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco.