«Ilci ha abbandonato, nessun volo dall’inizio del lockdown». A lanciare l’allarme è il teatinopartito per un lungo viaggio inil 5 dicembre scorso e ora bloccato a La. «Ho viaggiato per mesi in Argentina e Cile, documentando con foto e parole ciò che incontravo, con l’obiettivo di viaggiare fino in Colombia. Sono entratoI primi casi di Coronavirus in questo Paese si sono verificati l’11 marzo». Ed è a questo punto che il Governo di transizione boliviano ha optato, dal 17 marzo, per la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale: chiuse le frontiere. «– spiega Profenna - con il divieto assoluto di uscire tutti i giorni.». Solo la possibilità di andare al supermercato».una cinquantina, bloccati nella capitale boliviana. «Da un mese siamo in contatto con l’ambasciata italiana a La Paz, per cercare supporto in questa situazione e capire come rientrare in Italia. Chiamate, mail quotidiane. In un mese, però, l’ambasciata non è riuscita ad organizzare un volo di rientro. Ciò che l’ambasciata italiana in Bolivia ha fatto, in questo mese, è mandarci alcune mail con voli poco precisi e disorganizzati senza considerare che non è sicuro fare molti scali, con una pandemia in corso.– spiega - non ci sono strutture con terapie intensive, e a oggi, la percentuale diChiediamo che il ministero degli Esteri e l’ambasciata italiana a La Paz organizzino un volo di rimpatrio, sicuro, a prezzi accessibili. Non mi vergogno a dire che mi sento precario – conclude Luca - sentirsi soli e abbandonati non è affatto una bella sensazione».