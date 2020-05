© RIPRODUZIONE RISERVATA

é morto per un malore, si escludono cause violente. Questa è la prima verità certificata sul decesso del giovane, 35 anni , di, il cui corpo è stato trovato senza vita nel canale di bonifica nei pressi di Strada di 26, in territorio di, venerdì della scorsa settimana. A stabilire le cause della morte è stata l’autopsia effettuata ieri pomeriggio. All’hanno partecipato anche i periti di parte: Mauro Arcangeli per la famiglia della vittima e Pietro Falco per l’indagato.Il giovane scomparso da lunedì, 18 maggio, dopo un, é morto per un malore e poi sarebbe caduto nel canale. Gli accertamenti dei prossimi giorni stabiliranno la cause che hanno provocato il malore a Valletta. Sul suo corpo, inoltre, non sono state rilevate altre ferite o fratture. Un’indicazione rilevante che avvalora al momento l’ipotesi che non avrebbe riportatodopo l’incidente. Il giovane viaggiava con l’amico, B.P., 35 anni, su una Nissan Almeira, quando a causa di un impatto con unil mezzo è finito nel fossato. Il conducente è stato successivamente accompagnato all’ospedale didal padre che è intervenuto sul luogo dell’impatto per essere stato avvertito dal gps tramite un messaggio, arrivato sul cellulare. Il giovane è stato medicato per le ferite riportate, dimesso dopo alcune ore e tornato a casa. Svenuto, non si era reso conto che si trovava con l'amico.