Cani nel cunicolo, estratto vivo il primo cucciolo dalla grotta: ora si tenta di salvare l'altro

Estratto il primo cucciolo da sotto la grotta di Teramo. «È vivo», hanno comunicato i vigili del fuoco che stanno operando sul territorio, anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Gli stessi pompieri fanno sapere che a breve dovrebbero riuscire a tirare fuori anche il secondo cane. È stata una corsa contro il tempo che ha tenuto diversi cittadini in piedi e in apprensione tutta la notte per il destino di questi cagnolini. Si è scavato ininterrottamente. Sul posto da ieri mattina alle 9 hanno lavorato due squadre di vigili del fuoco di Roseto e Teramo. I due cagnolini erano dispersi all’interno di questa grotta dalla scorsa domenica nella frazione Casanova di Cortino in provincia di Teramo

Notizia in aggiornamento