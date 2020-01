Campo Felice, incendio allo chalet "Romeo" nella zona delle piste da sci

L'AQUILA - Momenti di paura, questa mattina, nella zona degli impianti da sci di Campo Felice. A partire dalle 7.30 è divampato un incendio allo chalet "Romeo". A quanto pare un circuito ha fatto scattare le fiamme nella parte vecchia della struttura, nel locale stufe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Rocca di Mezzo diretti dal maresciallo Leonardo Tedeschi. Non si sono registrate ulteriori conseguenze di rilievo. Sono in corso accertamenti per risalire alla causa esatta del rogo che ha creato ingenti danni alla struttura. (M.I.) © RIPRODUZIONE RISERVATA