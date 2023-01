Campo Felice, risveglio gelido: meno 17 gradi

Meno 17 gradi a Campo Felice, in provincia dell'Aquila.Finalmente inverno. La pagina Fb del Meteo Aquilano segnala la gelata notturna con un post: «Quello di questa mattina è stato un risveglio gelido sulle conche interne e sugli altopiani appenninici, come quelli a cui siamo stati sempre abituati negli anni passati. Nonostante condizioni meteorologiche non ideali per l'inversione termica (vento intermittente), il cielo sereno e, almeno in quota, un discreto innevamento hanno permesso minime di tutto rispetto all'alba odierna. Spiccano i -17.4°C di Campo Felice (Loc. Camardosa, in collaborazione con Meteo Abruzzo). A valle da segnalare sono i -6.8°C di Grotte di Stiffe (a soli 557 metri) e i -6.9°C di Scoppito (Loc. Ponte San Giovanni)».



Molti i commenti sotto il post. «Stamattina saremmo scesi ancora di più sia in quota che a valle se non avesse tirato vento dai 3-7km/h quasi continuamente. Comunque bellissima gelata», scrive Stefano Taddei. «Finalmente un po' di sano, rigido, vero freddo di montagna, meglio della nebbia insistente a valle», dice Elena Vallera