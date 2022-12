Campo Felice, morto il ristoratore Romeo Ciuffoletti

Lutto a Campo Felice in Abruzzo: è morto l'altra sera l'imprenditore Romeo Ciuffoletti, ristoratore dello chalet di Campo Felice che tutti conoscevano solo come Lo Chalet di Romeo. Ciuffoletti aveva 68 anni e lascia la moglie Albina Iannini e un figlio, l'avvocato Daniele Ciuffoletti. «Perdiamo tutti una brava persona. Un lavoratore instancabile» commenta addolorato Valter Chiappini, sindaco di Lucoli, il paese di cui Ciuffoletti era originario. «Era una persona che si buttava a capofitto in tutte le attività che sceglieva di intraprendere. Lavorava con dinamicità, era capace e il l'impegno che metteva in tutte le sue cose faceva sì che riuscisse a ben gestire qualsiasi circostanza».