Campo Felice, si schianta sugli sci: grave romana di 42 anni

Paura sulla neve nella giornata di ieri: donna finisce fuori pista in un punto molto ripido e riporta varie fratture. Soccorso impegnativo ieri mattina per i carabinieri in servizio nella stazione sciistica di Campo Felice, chiamati per soccorrere T.V. di 42 anni di Roma, in compagnia del marito.



L'infortunio si è verificato in un tratto della pista Vergine, nella zona della Brecciara. La donna per motivi accidentali avrebbe in fase di discesa perso l'equilibrio finendo fuori pista in un tratto piuttosto ripido, secondo gli stessi soccorritori.



A far scattare l'allarme il marito della donna quando si è accorto che la caduta aveva provocato per la turista varie fratture di cui una scomposta della tibia.



Dopo le prime cure del caso da parte dei soccorritori (tra loro anche personale della Croce Rossa) la ferita è stata estratta dal tratto ripido e portata all'infermeria.



A distanza di poco tempo nel piazzale antistante è atterrato l'elicottero del 118 e la donna è stata immediatamente trasferita all'ospedale dell'Aquila dove è stata ricoverata. La turista romana non corre pericolo di morte.